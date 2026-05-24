ТОП-ТЕМЫ:
Стрельба возле Белого дома: нападавшего застрелили агенты

Александр Панько
24.05.26 05:07
72
Вблизи Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой агенты Секретной службы США застрелили вооруженного нападающего. Инцидент произошел возле контрольно-пропускного пункта вблизи резиденции президента США. В ходе перестрелки также тяжелые ранения получил случайный прохожий.

По предварительным данным, инцидент произошел около 18:00 по местному времени. Неизвестный мужчина подошел к КПП у комплекса Белого дома и открыл огонь по сотрудникам Секретной службы. Правоохранители применили ответное оружие. Подозреваемый получил ранение и позже скончался в больнице.

В результате стрельбы пострадал случайный прохожий. По информации американских служб, он находится в критическом состоянии. Следователи выясняют, стал ли мужчина жертвой выстрела нападающего или получил ранение во время ответной стрельбы.

Представители Секретной службы сообщили, что их сотрудники во время инцидента не пострадали. Президент США Donald Trump в момент стрельбы находился в резиденции и не пострадал.

После инцидента на территории Белого дома оперативно ввели режим локдауна. Журналистов, находившихся на Северной лужайке резиденции, эвакуировали в пресс-центр. Вооруженные агенты перекрыли территорию, а все перемещения временно ограничили. По данным американских СМИ, режим безопасности длился около 45 минут.

К месту происшествия прибыли сотрудники Федерального бюро расследований. Директор ФБР подтвердил участие агентов бюро по координации действий и поддержке Секретной службы США. Обстоятельства происшествия и мотивы нападающего устанавливаются.

Подобные инциденты у Белого дома случаются редко, однако система охраны президентской резиденции США считается одной из самых жестких в мире. Любые угрозы вблизи правительственного квартала автоматически запускают ужесточенные протоколы безопасности.

