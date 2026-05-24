Посольство США предупредило о возможном ударе РФ по Украине

Александр Панько
23.05.26 22:47
Посольство США в Киеве обнародовало предупреждение о возможной масштабной воздушной атаке России по территории Украины в течение ближайших 24 часов. Дипломатическое представительство сообщило, что получило информацию о потенциальном ударе и призвало своих граждан быть готовыми немедленно пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Информация появилась на фоне заявлений украинского руководства о возможных новых угрозах со стороны РФ. Ранее президент Украины сообщал со ссылкой на данные украинской, американской и европейской разведки, что российская сторона может готовить новый удар с применением ракетного вооружения, в частности, системы "Орешник". Среди потенциальных направлений упоминался Киев.

В заявлении американского посольства не уточняется характер возможной атаки, ее масштабы или конкретные регионы риска. В то же время, дипломатическое ведомство традиционно рекомендовало гражданам США следить за официальными сообщениями украинских властей, заранее определить ближайшие укрытия и быть готовыми оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Посольство США уже публиковало ранее. Одно из таких сообщений появилось в январе 2026 года. После него Россия совершила ракетную атаку с применением баллистического вооружения по территории Украины.

Вопрос ситуации безопасности остается одним из ключевых на фоне продолжающейся войны. В последние месяцы Россия регулярно применяет комбинированные атаки с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Украинские военные и силы противовоздушной обороны регулярно сообщают об отражении атак, однако угроза новых массированных ударов сохраняется.

Эксперты по безопасности отмечают, что подобные предупреждения не означают гарантированный сценарий развития событий, но указывают на повышенный уровень риска. В таких условиях гражданам рекомендуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и проверять информацию только через официальные источники.

По состоянию на момент публикации украинские государственные органы не сообщали об изменении уровня общенациональной готовности безопасности. В то же время профильные службы продолжают мониторинг ситуации.

Тэги: новости Украины, посольство США Украина, массированный удар РФ, удар по Украине в ближайшие сутки, предупреждение США, Орешник Украина, угроза удара по Киеву, воздушная тревога Украина, новости войны, атака РФ Украина

