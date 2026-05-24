Доплата к пенсии за стаж более 35 лет: правила в 2026 году

Украинцы, имеющие страховой стаж сверх установленной нормы, могут рассчитывать на ежемесячную доплату к пенсии. В 2026 году правила начисления такой надбавки остались в силе, однако изменился базовый показатель, от которого зависит его размер. Речь идет о доплате за сверхурочный страховой стаж — годы работы свыше минимально установленного предела.

По действующим правилам право на такую надбавку имеют мужчины со стажем более 35 лет и женщины со стажем более 30 лет. Для отдельных категорий пенсионеров действуют другие нормы – 25 и 20 лет соответственно. Доплата начисляется за каждый полный год сверх указанного порога.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2595 гривен. Конкретно этот показатель употребляется для расчета наибольшей надбавки. За каждый дополнительный год стажа пенсионеру доплачивают 1% этой суммы, то есть 25,95 гривны.

Например, если у мужчины 40 лет страхового стажа, то есть на пять лет больше установленной нормы, его ежемесячная доплата может составлять 129,75 гривны. Если стаж составляет 37 лет, дополнительно могут насчитывать около 51,9 гривны. При этом учитываются только полные годы сверхурочного стажа.

Отдельно в 2026 году действуют новые требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Для назначения выплат в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Для выхода на пенсию в 63 года требуется не менее 23 лет стажа, а в 65 лет – от 15 лет.

В Пенсионном фонде объясняют, что перерасчет надбавок производится автоматически. Пенсионерам не нужно подавать отдельные заявления или обращаться за получением выплат. Если стаж уже учтен по пенсионному делу, прибавка начисляется автоматически после перерасчета.

Кроме надбавок за сверхурочный стаж, в 2026 году продолжают действовать другие механизмы повышения пенсий – индексация, возрастные доплаты и гарантии минимальных выплат для отдельных категорий граждан.