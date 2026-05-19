В Киеве существенно подорожает проезд в общественном транспорте

В КГГА говорят, что собираются серьезно повысить цены на проезд в общественном транспорте. Уже известны тарифы.

Сказано, стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту. При приобретении 1-9 поездок тариф будет составлять 30 гривен; 10-19 – 28,90 гривен; 20-29 – 27,80 гривен; 30-39 – 26,60 гривен; 40-49 – 25,50 гривен; 50 поездок – 25 гривен.

Кроме этого, как добавляется, предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки будет составлять примерно 23,3-23,6 гривен.

Отмечается, что для студентов и учащихся школ сохраняются льготные условия: студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного; учащиеся школ во время учебного года будут пользоваться транспортом бесплатно, а летом со скидкой 75%.

При этом хотят ввести пересадочный билет за 60 гривен, который позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

Ввести новые тарифы планируют с 15 июля после завершения процедур регуляторной политики, а также консультаций с общественностью и профсоюзами.

