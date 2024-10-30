ВОЗ бьет тревогу: мир накрыла волна туберкулеза

ВОЗ сообщает об опасности. В мире фиксируется волна туберкулеза.

В 2023-м году заразу выявили у 8,2 миллионов людей – это на 700 тысяч больше, чем годом ранее.

Эксперты говорят, что это самый высокий показатель заболеваемости туберкулезом с 1995-го года, когда ВОЗ начала глобальный мониторинг заболеваемости им.

Добавляется, что около 56% мировых случаев туберкулеза приходится на Индию (26%), Индонезию (10%), Китай (6,8%), Филиппины (6,8%) и Пакистан (6,3%).

Ранее мы писали, что всплеск больных туберкулезом стал следствием войны в Украине.