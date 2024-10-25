Цены на газ снова растут – достигнут максимум этого года

В Европе продолжает дорожать газ. Появились свежие данные лондонской биржи ICE.

В пятницу, 25 октября, «голубое топливо» выросло в цене до максимума с 1 декабря прошлого года.

Так, ноябрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги на отметке в 474,5 долларов (+0,8%) за тысячу кубометров, после чего подросли до 480,1 доллара (+2%) за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 470,7 доллара за тысячу кубометров.

Напомним, что 1 декабря 2023-го года котировки достигали 496,4 долларов за тысячу кубометров.

Ранее цены на нефть возобновили свой рост.