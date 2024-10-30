Умерла актриса из сериала «Друзья»

Американская актриса, певица и танцовщица Терри Гарр, известная своими ролями в сериале «Друзья» и комедии «Тутси», ушла из жизни.

Печальное известие подтвердила публицистка Хайди Шеффер. Известно, что актрисы не стало во вторник, 29 октября. Она отошла в возрасте 79 лет. Рядом с ней в этот момент были родные и близкие.

Причиной смерти Терри Гарр стал диагностированный у нее еще в 2002 году рассеянный склероз. В 2007 году актриса перенесла операцию из-за разрыва аневризмы головного мозга. После курса реабилитации ей удалось восстановить речевые и двигательные способности, однако в последние годы ее здоровье значительно ухудшилось.

Терри Энн Гарр — американская актриса, певица, танцовщица. Номинантка на премии «Оскар» и «BAFTA» в категории «Лучшая женская роль второго плана» в комедии «Тутси» с Дастином Хоффманом в главной роли.

В сериале «Друзья» актриса исполнила роль матери Фиби Буффе.

Напомним, ранее не стало Мэттью Перри. Он умер 28 октября 2023 года. Его тело нашли в ванной комнате в доме. Мужчине было 54 года. Причиной смерти, по результатам судебно-медицинской экспертизы, стало «острое воздействие кетамина» на организм.

Напомним, Мэттью Перри предвидел свою смерть.