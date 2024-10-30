Ученые придумали, как перевозить антиматерию

Эксперты из Европейского центра ядерных исследований придумали способ перевозки антиматерии. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты близки к решению данной проблемы, успешно переместив специальную ловушку с облаком из семидесяти протонов с помощью грузовика.

Как известно, антиматерия – это встречающийся в природе класс частиц, который почти идентичен обычной материи, за исключением того, что заряды и магнитные свойства меняются местами.

Добавим, что антиматерия и материя взаимоуничтожаются при контакте.

Ученые поведали, что им впервые удалось транспортировать свободные частицы в устройстве, которую можно открыть в другом месте и перенести его содержимое в новый эксперимент.

Также сказано, что доставка протонов означает, что то же самое можно сделать и с антипротонами.

Придуманная ловушка для частиц состоит из сверхпроводящего магнита с криогенным охлаждением и вакуумной камеры, где частицы удерживают с помощью магнитных и электрических полей.

Информируется, что аппарат под названием BASE-STEP весит тонну и требует двух кранов для погрузки на грузовик.

Впрочем, невзирая на свои внушительные габариты, BASE-STEP намного компактнее любой существующей системы для изучения антиматерии.

Во время опыта исследователи использовали захваченные протоны в качестве замены антипротонов.

Отмечается, что хотя протоны есть в любом атоме, их очень сложно хранить в свободном состоянии, не давая превратиться в атомное ядро.

Было установлено, что BASE-STEP способен перевозить свободные частицы, однако эффективность установки ограничена количеством жидкого гелия, обеспечивающего сверхпроводимость магнита ловушки.

Резюмируется, что если транспортировка займет слишком много времени, магнитное поле исчезнет, а захваченные частицы пропадут при соприкосновении с обычным веществом.

Ранее ученые совершили прорыв в изучении антиматерии.