Мировой спрос на золото достиг 100 млрд долларов, цены ежедневно бьют рекорды

Мировой спрос на золото вырос примерно на 5% в третьем квартале 2024 года, установив рекорд и впервые подняв потребление выше 100 млрд долларов. С начала года золото подорожало более чем на треть. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Всемирного золотого совета, рост, который привел к увеличению объемов до 1313 тонн, был подкреплен более сильными инвестиционными потоками с Запада, включая большее количество состоятельных лиц, что помогло компенсировать убывающий аппетит со стороны Азии.

Золото резко пошло вверх в этом году, поднявшись более чем на треть последовательно обновляя рекорды. Скачок был обусловлен активными покупками центральных банков и возросшим спросом со стороны богатых инвесторов, а недавним приростам способствовал переход Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок.

По словам Джона Рида, главного рыночного стратега совета, покупки на непрозрачном внебиржевом рынке становились все более важной силой для цен.

Золото, установившее рекорд выше 2782 долларов за унцию на торгах 30 октября, демонстрировало рост каждый месяц в этом году, за исключением небольшого отката в январе и июне, когда цены оставались на прежнем уровне.

По мере того как цикл снижения ставок уже начался, Всемирный совет по инвестициям ожидает увеличения вложений в слитки, поскольку геополитическая неопределенность, особенно связанная с предстоящими на следующей неделе президентскими выборами в США, становится еще одной причиной, по которой инвесторы стремятся удерживать этот актив-убежище.

Инвестиционные потоки стали ключом к 13%-ному росту металла в третьем квартале, при этом общий спрос достиг самых высоких уровней с момента вторжения России в Украину в 2022 году. Закупки центральных банков продолжались — среди крупнейших покупателей были Польша, Венгрия и Индия — даже несмотря на замедление темпов официальной активности. Спрос на ювелирные изделия упал, поскольку рекордные цены нанесли удар по потреблению.

По словам Рида, в перспективе фискальные проблемы, особенно связанные с растущим уровнем государственного долга в США, могут стать более выраженным фактором.

Напомним, цена золота взяла еще одну астрономическую от метку.