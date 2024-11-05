Ребров объявил состав сборной Украины на финиш Лиги наций

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Сергеем Ребровым объявил список вызванных футболистов на решающие матчи Лиги наций. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Вызов в лагерь «сине-желтых» получил 25 исполнителей. В заявку не попали лидеры команды — капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко и вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко.

Дебютное приглашение в ряды национальной команды получил хавбек английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк. Компанию ему в средней линии составят недавние дебютанты сборной Украины — Дмитрий Крыськив, Иван Калюжный и Александр Назаренко. Только в резерв попали представители «Динамо» Виталий Буяльский и Владислав Кабаев.

Там же оказались представители «Шахтера» — Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан и упомянутый Степаненко. Также на чемоданах будут находиться Александр Сваток («Остин») и Богдан Михайличенко («Полесье»). Зато Александр Зинченко («Арсенал») и Виктор Цыганков («Жирона») вернулись в основную обойму.

Состав сборной Украины на ноябрьские матчи Лиги наций:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин.

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Миколенко, Забарный, Таловеров.

Полузащитники: Шапаренко, Бражко, Судаков, Крыськив, Зубков, Гуцуляк, Назаренко, Калюжный, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Ярмолюк.

Нападающие: Довбик, Яремчук, Ванат.

Резервный список: Ризнык, Степаненко, Сикан, Сваток, Михайличенко, Буяльский, Кабаев

В ноябре «сине-желтые» сыграют два поединка. 16 ноября на выезде команда Реброва встретится с Грузией. В свою очередь 19 ноября сборная Украины будет противостоять Албании. Украинцам нужно дважды победить, чтобы претендовать на выход в Дивизион A.

Напомним, сборная Украины по футболу немного сдала свои позиции в рейтинге ФИФА.