Украинских студентов обяжут проходить военную подготовку с 2025 года

Третьекурсники в высших учебных заведениях с 2025 года будут проходить базовую общевойсковую подготовку (БОВП). Об этом сказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в комментарии Новини.LIVE.

Он напомнил, что приняты изменения в законодательство, которые обязывают в 2025 году ввести базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования: «Очевидно речь не идет о первокурсниках, потому что в основном это 17-летние. Наиболее вероятно, что речь идет о 3 курсе, потому что это уже совершеннолетние ребята».

При этом подчеркнул, что это абсолютно не связано с мобилизацией, потому что мобилизационный возраст с 25 лет.

«Просто человек, который заканчивает высшее образование должен уметь вести себя с оружием, должен знать, где проходят сборы в случае необходимости, как защищаться и оказывать первую медицинскую помощь», — сказал заместитель министра образования.

Винницкий отмечает, что это продолжение тех инициатив, которые сейчас Министерство образования ввело по переформатированию защиты Украины как предмета в старшей школе и соответственно изменения будут введены в высшем образовании. По его словам, третьекурсники в высших учебных заведениях с 2025 года будут проходить базовую общевойсковую подготовку.

Он отметил, что сейчас разворачивают все возможности для полигонной подготовки и с января месяца начнется подготовка инструкторов для аудиторной части.

Напомним, Минобразования утвердило программу военной подготовки для школьников.