Путин не будет сворачивать войну. Ни Трамп, ни Харрис его не остановят, — Business Insider

Независимо от того, кто выиграет выборы президента США, российский диктатор Владимир Путин, похоже, вообще не планирует заключать перемирие в войне против Украины на ее текущем этапе. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на мнения аналитиков.

В последние месяцы Россия усиливает давление на Украину, привлекая большее количество солдат и артиллерийских снарядов, в результате чего она достигает медленных, но важных успехов на фронте. В придачу в войну против Украины, похоже, вступает и Северная Корея.

«Украина, похоже, очень напряжена конфликтом, и это отчасти результат того, сколько всего Россия способна бросить в конфликт», — сказал в комментарии Business Insider профессор разведки и национальной безопасности в Университете Халла в Великобритании Роберт Довер.

Аналитики отмечают, что предвыборная риторика Дональда Трампа и его напарника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса может вдохновлять Путина на дальнейшую агрессию.

«Если Россия будет знать, что ее территориальный ревизионизм в Украине может быть разрешен Вашингтоном, то трудно понять, почему Москва не пойдет на то же самое в других местах (или даже дальше в Украине, как это было после 2014 года)», — сказал политический аналитик компании RAND Coproration Пол Кормари.

К сожалению, победа Камалы Харрис тоже вряд ли заставит Путина остановиться. Аналитики отмечают, что американская военная помощь во время администрации Джо Байдена, хоть и была спасительной для Украины, однако поступала она крайне ограниченно. Фактически для украинцев установили пределы того, как они могут защищаться.

Как отмечают авторы публикации, продолжение политики Байдена при президентстве Харрис даст Путину понять, что он может продолжать войну на истощение против Украины, поскольку ВСУ и дальше будут страдать от дефицита всех видов вооружений.

Экономист Александер Мертенс недавно написал, что Россия, скорее всего, погрузится в экономический кризис независимо от того, продолжит она войну или пойдет на перемирие. Это означает, что для Путина нет серьезного стимула останавливаться сейчас.

По словам аналитиков, в общем, цель Путина заключается не только в том, чтобы просто захватить Украину, но и в том, чтобы в тандеме с другими авторитарными лидерами нанести ущерб глобальному влиянию США. Что Харрис, что Трамп вряд ли заставят Путина изменить курс в его стремлении к победе в Украине и его больших глобальных амбиций, пишет Business Insider.

Напомним, планы Трампа по войне в Украине могут быть плохим сценарием для Путина.