Австралия поможет Украине морскими катерами

Австралия не останавливает свою помощь Украине во время войны с Россией. На этот раз наша страна получит четырнадцать морских катеров для укрепления морской и береговой обороны.

Ожидается, что они обеспечат быстрые и высокоманевренные морские возможности для Украины.

Правительство Австралии говорит: «Наша страна подарит Украине четырнадцать катеров с жестким корпусом, что подчеркнет постоянную приверженность правительства поддержке Украины в ее защите от незаконного вторжения России».

Указывается на то, что последний раунд военной поддержки, оцениваемый в четырнадцать миллионов австралийских долларов, укрепит морскую и береговую оборону Украины, которая является важной оперативной сферой для Вооруженных сил Украины.

Резюмируется: «Эти морские катера австралийских сил обороны обеспечат быстрые и высокоманевренные морские возможности для Украины».

Ранее Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине.