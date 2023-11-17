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Новости > Европейская страна поможет Украине восстановить детсады и школы

Европейская страна поможет Украине восстановить детсады и школы

Агата Кловская
17.11.23 16:36
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Европейская страна поможет Украине восстановить детсады и школы

Главное: Швеция поможет Украине с восстановлением детсадов и школ. Стало известно, сколько даст денег.

Детали: Правительство Швеции выделяет 75 млн шведских крон (6,7 млн долларов) в кризисный фонд ЮНЕСКО для восстановления разрушенных и поврежденных школ и детсадов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.

«В настоящее время Швеция вносит 75 млн шведских крон в кризисный фонд ЮНЕСКО, который поддерживает ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных убежищ в дошкольных учреждениях и школах», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что помощь Швеции Украине весьма обширна и с момента прихода к власти нового правительства составила более 3 млрд шведских крон.

"Министерство образования и науки Украины обратилось к шведскому правительству с просьбой о помощи в сфере образования, и сейчас мы отвечаем на эту просьбу, — заявил министр по вопросам сотрудничества в целях развития и внешней торговли Швеции Юхан Форсселл.

Помимо предоставления необходимого оборудования для убежищ, грант позволит ЮНЕСКО установить необходимое оборудование для водоснабжения, санитарии и гигиены, а также обеспечить отопление и утепление дошкольных учреждений и убежищ на зимний период.

ЮНЕСКО также может обеспечить доступность убежишь для людей с ограниченными возможностями и доступ детей к психосоциальной поддержке и физическим упражнениям.

В тему: США выделят Украине деньги на энергетику.

Тэги: общество, школа, детский сад, Швеция, восстановление, война в Украине

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