Дефицит пива становится реальной перспективой

Главное: Готовьтесь к пивному кризису. Климатические изменения ставят под угрозу будущие урожаи ячменя и качество хмеля.

Детали: Глава японской пивоваренной компании Asahi предупредил о возможном дефиците пива из-за глобального потепления.

Климатические изменения ставят под угрозу будущие урожаи ячменя и качество хмеля, что может привести к серьезным проблемам в производстве этого напитка.