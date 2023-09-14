Главное: Украинские пилоты испытали самолеты Gripen. Власти Швеции не исключают отправку истребителей Gripen в Украину в будущем, утверждают в Минобороны.

Детали: Украинские пилоты провели тестовые полеты на шведских истребителях Gripen. Об этом сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на письменное заявление министра обороны Швеции Пола Юнсона в четверг, 14 сентября.

«Ориентационная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Сил обороны, подготовка прошла хорошо», — заявил министр.

Указано, что ориентационная подготовка включает испытательные полеты как на самолетах, так и на тренажерах, а также инструктаж наземного персонала.

«Как мы уже заявляли ранее, мы не исключаем отправку Gripen в Украину, но опыт, полученный во время учебной программы, должен стать основой для текущей работы по определению условий для этого», — добавил Юнсон.

В тему: Алексей Резников заявил, что оптимальными для Украины являются истребители F-16, за ними — шведские Gripen, а также британские, французские и немецкие системы.