В Украине ожидаются заморозки: синоптики поведали, где именно

Главное: Синоптики предупреждают о заморозках. Они возможны в Ивано-Франковской области.
Детали: В Гидрометцентре предупредили украинцев о заморозках. Появился прогноз синоптиков.
Эксперты говорят, что они возможны в воскресенье, 23 апреля, в Ивано-Франковской области.
Информируется: «Ночью и утром 23 апреля по Ивано-Франковску и области ожидаются заморозки на поверхности почвы».
Как отмечается, температура воздуха может снизиться до 0-3 градусов.
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