Главное: Экстренных отключений света в Киеве больше не будет. Теперь в столице действуют отключения по графику.

Детали: В Киеве отменили экстренные отключения света, введенные утром. Об этом говорится в сообщении чат-бота энергетической компании YASNO.

«В Киеве отбой экстренных аварийных отключений. Во всех районах применяются только стабилизационные отключения по графику», — говорится в сообщении.

Графики стабилизационных отключений в столице можно найти по ссылке.

В тему: В Киеве отменили графики отключений и вырубают свет всем подряд.