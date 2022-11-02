В «Укрэнерго» объяснили необходимость аварийного отключения электроэнергии

Главное: В «Укрэнерго» пояснили необходимость временного отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Почасового графика оказалось недостаточно для поддержания стабильной работы энергосистемы.

Детали: В трех областях Украины ввели аварийные отключения света, потому что почасового графика оказалось недостаточно для поддержания стабильной работы энергосистемы. Об этом сообщает Укрэнерго в среду, 2 ноября.

«Диспетчерский центр НЭК „Укрэнерго“ вынужден предоставить с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено», — говорится в сообщении.

Указано, что временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Тем временем Полтавская область уже начала аварийные отключения, сообщил глава местной ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

«Из-за напряженной ситуации в энергосистеме „Укрэнерго“ применило аварийные отключения в нескольких областях Украины. Это касается и Полтавской области. Как сообщили в Полтаваоблэнерго, с 10:46 в области начались аварийные отключения света. Действие графика почасового отключения временно прекращено», — написал он.

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