Украинцам рассказали, когда наступит пик бабьего лета

Главное: В Украину идет большое потепление. По прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, температура будет повышаться до +20...+24 градусов.

Детали: В Украине продолжается бабье лето, однако его пик еще не наступил. Наибольшее повышение температуры ожидается на следующей неделе. Об этом в комментарии ТСН рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

«В Украине еще не наступил пик бабьего лета. То есть до конца текущей недели и до среды следующей недели по всей стране, кроме Карпат, никаких снегопадов не предвидится», — отметил народный синоптик.

По его словам, на следующей неделе ожидается потепление. Местами температура будет подниматься до +24 градусов.

«С 18 октября в большинстве областей температура вырастет до +20...+24 и это уже будет пик текущего времени», — отметил он.

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