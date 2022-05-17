Финны выпустили весьма необычное пиво

Главное: Финляндия готовится вступить в НАТО. В честь этого выпустили пиво.

Детали: Финны готовятся вступить в НАТО. В честь этого компания Olaf Brewing выпустила пиво OTAN – это французский вариант названия Организации Североатлантического договора, пишет издание Yle.

На пиве изображена мультипликационная фигура в металлическом бронекостюме, украшенном символом компаса натовского флага.

Известно, что пивоварня находится в Савонлинне.

Пивовары говорят: «В прошлом мы не занимали особой позиции в политических делах. Однако сейчас большинство финнов поддерживают решение о вступлении в НАТО. Мы решились на такой шаг, и это не потребовало от нас особой смелости, мы просто решили сделать это».

В публикации сказано, что финны давно рассматривала возможность выпуска пива под маркой NATO, однако окончательное решение было принято в минувшие выходные, когда стало ясно, что Финляндия официально подала заявку на вступление в военный альянс.

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