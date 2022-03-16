Популярный американский диетолог поведала о неожиданной пользе пива

Главное: Стало известно о пользе пива. О ней поведала диетолог.

Детали: Популярный американский диетолог и шеф-повар Серена Пун рассказала о пиве кое-что неожиданное. Оказывается, этот хмельной напиток может быть полезным.

Эксперт сообщила, что пиво является источником полезных для организма антиоксидантов.

По ее словам, злаки, из которых производят пенный напиток, содержат полифенолы, а ячменный солод и хмель включают в свой состав кверцетин, эпикатехин и галловую кислоту.

Специалист поведала: «Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить ваши клетки от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы могут вызывать окислительный стресс, который ускоряет процесс старения и провоцирует развитие болезней. Пиво действительно может помочь сохранить здоровье вашего организма, если употреблять его в умеренных количествах».

Впрочем, она предупредила: «Чрезмерное употребление алкоголя, в том числе пива, может привести к серьезным проблемам, таким как заболевания сердца, ухудшение когнитивных функций мозга, заболевания печени и некоторые виды рака».

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