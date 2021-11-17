Зеленского заметили за кружкой пива в одном из киевских пабов

Главное: Президент Владимир Зеленский вместе с главой своего Офиса Андреем Ермаком пришли в один из клубов в центре Киева, чтобы посмотреть игру сборной Украины по футболу против боснийцев.

Детали: Президента Украины Владимира Зеленского заметили в одном из пабов Киева за кружкой пива. Как сообщила одна из посетительниц заведения на своей странице в Instagram, вместе с главой своего Офиса Андреем Ермаком он смотрел отборочный матч Чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Судя по локации, речь идет о новом пабе Pepper’s club на Арсеальной.

В тему: 16 ноября 2021 года в последнем туре группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022 сборная Украины по футболу обыграла на выезде сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Таким образом, подопечные Александра Петракова вышли в плей-офф квалификации ЧМ.