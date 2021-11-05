Сильнейшая магнитная буря неожиданно обрушилась на нашу планету

Главное: На Земле началась сильная магнитная буря. Она может продолжаться до конца недели.

Детали: Днем минувшего четверга, 4 ноября, вопреки прогнозам, на Земле началась мощная магнитная буря. Об этом поведала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Сообщается, что это сильнейшее явление за последние несколько лет, а нестабильность магнитного поля может сохраняться до конца недели.

Информируется: «Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале».

Отмечается, что скорость солнечного ветра резко возросла с 400 до более чем 800 метров в секунду, а плотность межпланетной плазмы увеличилась почти в сто раз.

При этом причиной новой магнитной бури специалисты называют солнечную вспышку уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, предшествующие максимальному классу X), произошедшую два дня назад.

В сообщении сказано: «Почему сила солнечного выброса была так недооценена (а прогноз был лишь на незначительные возмущения, максимум на слабые бури), предстоит разбираться физикам».

Уточняется: «До этого, за последние четыре года, на Земле зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня: 12 мая этого года, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017-го. Более крупных событий за это время не происходило».

В тему: На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря.