Стало известно, почему люди с возрастом острее чувствую холод

Главное: С возрастом люди сильнее чувствуют холод. В организме уменьшается количество иммунных клеток.

Детали: Ученые из Йельского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско объяснили, почему люди с возрастом сильнее чувствуют холод. Их отчет цитирует издание Cell Metabolism.

Исследователи выяснили, что с годами в организме уменьшается количество иммунных клеток, находящихся в жире, которые восстанавливают тепло тела при низких температурах.

Отмечается следующее: «В жире находятся лишь определенные иммунные клетки – врожденные лимфоидные клетки 2-го типа (ILC2), которые восстанавливают тепло при низких температурах».

По их словам, дефицит этих клеток проявляется в ограниченной способности сжигать жир и поддерживать температуру тела в холодных условиях.

Эксперты говорят: «Иммунные клетки играют не только роль защиты от патогенов, но и помогают поддерживать нормальные метаболические функции жизни. С возрастом иммунная система меняется, и нам нужно быть осторожными, когда мы манипулируем ею, чтобы восстановить здоровье пожилых людей. То, что хорошо в молодости, может стать вредным с возрастом».

В тему: Американцы научились «чистить» организм от старения.