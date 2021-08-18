В Украину стали чаще ехать туристы

Главное: Туристы чаще едут в Украину. Поток вырос на 9%.

Детали: В Украину стали чаще ехать иностранные отдыхающие. Данные приводит Государственное агентство развития туризма.

Отмечается, что в январе-июне этого года нашу страну посетили 1,42 миллиона туристов – это на 9% больше, чем во втором полугодии прошлого года.

Сообщается: «Данный показатель на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 75% меньше показателя аналогичного периода 2019 года».

Информируется следующее: «70% иностранцев, посетивших Украину, это европейцы (на 10% меньше, чем в прошлом году). Еще 24% являются представителями стран Азиатского региона (на 8% больше), 2,8% прилетели из Северной Америки и 1,7 % являются гражданами Африканского континента».

В то же время констатируются, что украинцы на 15% чаще выезжают за границу, чем в прошлом году – это 5,7 миллиона человек. Чаще всего наши граждане отдыхают в Турции (774 тысячи) и Египте (705 тысяч).

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