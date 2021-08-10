Стал известен средний вес и рост жителей Украины

Главное: Средний вес взрослого украинца составляет 75 килограммов. Рост же – 169 сантиметров.

Детали: В Украине проведено интересное исследование. Его данные приводит Государственная служба статистики.

Удалось высчитать средний вес и рост жителей нашей страны в возрасте от восемнадцати лет.

Отмечается, что средний вес равен 75 килограммам: у женщин – 71 килограмм, а у мужчин – 80 килограммов.

Средний рост украинцев составляет 169 сантиметров: у женщин – 164 сантиметра, у мужчин – 175 сантиметров.

Подчеркивается, что по сравнению с прошлым годом данные показатели не изменились

Информируется также, что пониженную массу тела имеют 1,2% жителей страны, нормальную массу тела – 42,4%, избыточную массу тела – 39,9%, ожирение – 16%, крайнее ожирение – 0,5%.

Кроме этого приводится такой показатель: доля населения в возрасте более двадцати пяти лет, имеющего уровень образования не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования (базовое высшее), составляет 29,7%. Уточняется, что средняя продолжительность обучения составляет 12,4 года.

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