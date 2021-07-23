Под Киевом масштабно отпразднуют День Крещения Руси

24, 25, 31 июля и 1 августа в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») будет проходить самое зрелищное празднование Дня Крещения Руси страны. Гостей ждет фееричная развлекательная программа с конно-трюковыми выступлениями, воссозданием исторических событий, древнеславянскими забавами. А также вкуснейшие блюда с костра, прогулки на лошадях и многое другое из жизни Киевской Руси. В субботу также пройдет областное празднование, на которое съедутся 7 районов Киевщины и будут презентовать каждый свою общину.

Очень символично отмечать День Крещения Руси в Древнем Киеве, который расположен в Киевской области, селе Копачов. Ведь только здесь можно погрузиться в атмосферу живого средневековья, прикоснуться к древним традициям и почувствовать себя настоящими жителями Киевской Руси.

За въездными воротами Княжества посетителей ждет путешествие во времени на тысячу лет назад в Древний Киев. Ведь здесь на основе знаний современной науки в полном масштабе воссоздается Киев V — XIІІ веков. Гости увидят воссозданные шедевры средневекового деревянного зодчества: монументальный оборонный комплекс «Заборола» (длиной около 300 м), Михайловские ворота (высотой в 21 м), усадьбы киевлян, сторожевые башни, терема и трибуны, деревянную Васильевскую церковь Х века. Также здесь возрождается атмосфера и дух той славной эпохи.

На протяжении четырех дней гостей Княжества ждет знакомство с жизнью настоящего средневекового города, множество развлечений и насыщенная шоу-программа. Перед глазами посетителей развернется захватывающая театрализованная реконструкция событий, определивших будущее нашей страны на столетия вперед.

24 июля гостей ожидает яркое событие от Киевской областной государственной администрации (КОГА). 7 районов Киевской области (Белоцерковский, Бучанский, Бориспольский, Броварской, Вишгородский, Обуховский и Фастовский) съедутся в Княжество, чтобы презентовать себя. Здесь можно будет увидеть и выступления народных коллективов, и народный промысел, и мастеров из разных уголков области. Организаторами выступят КОГА, управление культуры КОГА, управление туризма КОГА, Обуховская районная государственная администрация, Киевский областной центр народного творчества, Рада национальных обществ Украины.

24 июля программа будет проходить одновременно на двух локациях. С 16:00 на Детинце Киева начнется торжественное открытие областного мероприятия и продлится до 20:00, а на ристалище программа начнется с 14:00 и продлится аж до позднего вечера.

На ристалище откроет торжество костюмированный парад исторических личностей, сыгравших ключевые роли в истории Киевской Руси. А в завершении парада на боевом коне торжественно выедет сам «виновник торжества» — князь Владимир Великий. Гости смогут не только насладиться зрелищем, но и сделать яркие фотографии с колоритными персонажами для соц. сетей.

Далее в театрализованных постановках будут воссозданы события, связанные с принятием христианства Киевской Русью. Гости увидят театрализованное действо «Сокрушение идолов» с древними ритуалами и явлением Архистратига Михаила, выбором князем Владимиром веры и свержением языческих идолов.

Адреналин от просмотра подарит конно-трюковое шоу — театрализованный костюмированный турнир по верховой стрельбе из лука и конная атака, во время которой профессиональные каскадеры на лошадях будут стрелять в пешего воина на полном галопе. Зрелищности добавят средневековые бои в металлических доспехах.

Посетители смогут не только наслаждаться программой, но и стать её частью, приняв участие в древнеславянских забавах, играх, конкурсах и танцевальных флеш-мобах.

Вечером в Древнем Киеве пройдет захватывающая постановка «Усмирение бунта волхвов Полоцкого княжества», во время которой можно будет насладиться зрелищными конными разъездками с факелами и увидеть стрельбу из огромного метательного орудия — требушета горящими ядрами.

С 11:00 утра здесь каждый найдет себе занятие по душе. На Княжеской конюшне гости познакомятся с уникальными лошадьми редких древних пород, узнают много интересного о них, погладят, сфотографируются с ними, а при желании проедут верхом или в экипаже. В средневековой лавке и на ярмарке мастеров — выберут на память оригинальные сувениры ручной работы. В Княжеской костюмерной можно примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию, в средневековом тире — научиться стрелять из лука, на монетном дворе — чеканить монеты по древней технологии, посетить музеи и экспозиции. Любителей активного отдыха порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и захватывающий канатный спуск «Полетайло».

На Средневековой кухне можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах, как по древним, так и по современным рецептам.

При желании продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

Древний Киев открывается в 10:00. Начало программы на ристалище в 14:00, областное торжественное открытие от КОГА — в 16:00. Завершение программы: в субботу 24 июля до 21:00, в воскресенье до 19:00.

В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Лучшая дорога своим автомобилем — через город Обухов, которая указана на сайте Княжества в разделе «Контакты». GPS-навигаторы часто указывают дорогу не через Обухов, ей следовать не рекомендуется.

Цена билета: полный билет для взрослого —250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com