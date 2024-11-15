Озвучен простой способ снизить риск аритмии

Эксперты из Нью-Йоркского университета Лангона в США поведали, как снизить риск аритмии. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что каждый дополнительный час физической активности в неделю способен снизить риск развития аритмии на 11%.

Сообщается, что в исследовании участвовали более шести тысяч человек.

Сказано, что данные об уровне их физической подвижности были получены с помощью устройств Fitbit.

Подопытные носили фитнес-трекеры на протяжении года, что дало ученым возможность отслеживать активность добровольцев и оценивать влияние этих показателей на сердечный ритм.

Ученые подчеркивают: «Даже небольшое повышение активности, соответствующее рекомендациям Американской кардиологической ассоциации (2,5-5 часа умеренной или интенсивной нагрузки в неделю), снижало риск развития аритмии на 60%. У тех, кто занимался более пяти часов в неделю, этот риск оказался еще ниже – на 65%».

Кроме этого оказалось, что всего один час дополнительной физической активности оказывал значительное положительное влияние на физическое здоровье, снижая вероятность нарушения сердечного ритма на 11%.

Резюмируется, что для улучшения здоровья сердца не требуется заниматься интенсивными тренировками – достаточно регулярных умеренных упражнений, таких как быстрая ходьба, плавание или легкий бег.

Ранее была названа неожиданная польза физических упражнений.