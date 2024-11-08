Стало известно, сколько природных объектов Украины находятся под оккупацией

В результате войны более 2,9 млн га природных территорий Украины оказались под угрозой уничтожения. Об этом министр защиты окружающей среды отметила в комментарии Интерфакс-Украина.

Для восстановления поврежденных зон необходимы годы работы, в частности длительное разминирование территорий.

Как отметила Гринчук, на сегодняшний день в результате военных действий под угрозой исчезновения оказались 600 видов животных и 750 видов растений и грибов, в том числе занесенных в Красную книгу.

Повреждены более 800 объектов природно-заповедного фонда (ПЗФ) (0,9 млн га) и оккупированы более 500 объектов (0,8 млн га). В частности, два биосферных заповедника, восемь природных заповедников и десять национальных природных парков.

"Определить реальные объемы нанесенного ущерба и потребности в восстановлении будет возможно после обследования соответствующих территорий. Этому должно предшествовать разминирование, которое, по мнению экспертов, может длиться десятки лет", - сказала она.

Также под угрозой уничтожения оказались 2,9 млн га территорий Изумрудной сети (160 территорий) и 17 водно-болотных угодий международного значения.

Напомним, в ЮНЕСКО подсчитали, сколько культурных объектов Россия уничтожила и повредила в Украине.