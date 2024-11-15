НАТО должно помочь Украине завершить войну с РФ переговорами, но с позиции силы, — Рютте

Только Украина может решать, когда начинать переговоры с Россией о завершении войны. При этом союзники по НАТО должны продолжать оказывать Украине военную помощь, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявилво время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

«Только правительство Украины может решать, начинать ли переговоры с Россией, и как завершить эту войну. Но они (украинцы) должны делать это с позиции силы. Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть в позиции силы, когда они будут принимать такое решение», — сказал Рютте.

Он также в очередной раз подчеркнул, что путь Украины к членству в НАТО необратим.

«Это необратимый путь к членству в НАТО для Украины. Мы строим „мост“ (для Украины в НАТО), с выделением 40 млрд евро, с созданием Командования в Висбадене, со всеми соглашениями, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО», — отметил генсек Альянса.

Напомним, Генсек НАТО заговорил о проблемах Украины на фронте.