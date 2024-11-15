В ближайшие выходные погода немного побалует украинцев

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в субботу, 16 ноября, на большей части территории нашей страны будет сухо, только на востоке и юго-востоке ночью местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, в Крыму плюс 1-6, днем по Украине 3-8 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, днем плюс 5-7.

Информируется также, что в воскресенье, 17 ноября, в основном будет сухо, лишь в Карпатах пройдет снег, а днем в Крыму ожидается дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 15-20 м/с.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла, в Карпатах и на Закарпатье минус 1-6, днем 6-11 тепла, в восточных областях плюс 3-8.

В украинской столице послезавтра будет сухо, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью 2-4 тепла, днем плюс 8-10.

Ранее синоптики озадачили украинцев своим прогнозом.