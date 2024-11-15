Стало известно, на сколько лет продлевает жизнь отказ от курения

Эксперты из Мичиганского университета в США рассказали о том, на сколько лет продлевает жизнь отказ от курения. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что отказ от этой пагубной привычки в возрасте 35, 45, 55, 65 и 75 лет продлевает жизнь на срок от восьми лет до семи месяцев.

Они предупреждают: «Сигаретный дым содержит тысячи токсичных химических веществ, которые наносят вред почти всем органам и связаны с многочисленными видами рака, инсультом, болезнями сердца и легких».

Добавляется: «Никотиновая зависимость повышает риск преждевременного ухода из жизни по различным причинам. Наибольший риск летального исхода представляет многолетнее курение».

Стремясь узнать, сколько лет или месяцев жизни может сохранить отказ от курения, специалисты оценили состояние здоровья и образ жизни курильщиков в возрасте от 35 до 75 лет, а также некурящих людей тех же возрастных категорий.

В итоге было установлено, что такой шаг в возрасте 35, 45, 55 и 65 лет дает дополнительные 8, 5,6, 3,4 и 1,7 года жизни соответственно.

Сказано, что курильщики, которые отказываются от пристрастия в 75, могут рассчитывать на дополнительные семь месяцев жизни.

Оказалось, что, по сравнению с людьми, которые никогда не употребляли табак, курильщики в возрасте 35, 45, 55, 65 и 75 потеряют в среднем 9,1, 8,3, 7,3, 5,9 и 4,4 года жизни соответственно.

Резюмируется, что такое сокращение жизненного срока грозит тем, кто курил на протяжении всей взрослой жизни.

Ранее был назван возраст, в котором следует отказаться от алкоголя.