Этот мир уже никогда не будет прежним: знаменитое пиво сделали безалкогольным

Главное: Знаменитое пиво Guinness уже в этом году станет безалкогольным. При этом, как утверждает производитель, оно сохранит все свои вкусовые качества и сократит количество калорий.

Детали: Ирландский производитель популярного пива Guinness решил убрать из напитка алкоголь. Его безалкогольная версия появится уже в октябре в британских пабах. А в розничных магазинах он появится не раньше следующей весны.

При производстве Guinness 0.0 используются вода, ячмень, хмель и дрожжи. При этом, как утверждается, спирт убирают при помощи холодной фильтрации, так что вкус и запах напитка остается как у оригинального. Кроме того, в безалкогольном стауте будет всего 70 калорий, тогда как в обычном Guinness их вдвое больше.

Продаваться напиток будет в жестяных банках.

Справка: Guinness – ирландский пивной бренд, созданный в 1759 году пивоваром Артуром Гиннессом. Самое известное и потребляемое ирландское пиво, ставшее легендой и самым популярным брендом из Ирландии. Его отличительной особенностью является специфический жженый аромат, который получаетсяся из-за использования жареного ячменя. В зависимости от сорта «Гиннесс» до сих пор имел крепость от 4,2% до 8% и никогда прежде не выпускал безалкогольное пиво.

Компания «Гиннесс» стала основателем всемирно известной «Книги рекордов Гиннесса», впервые опубликованной в 1955 году

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