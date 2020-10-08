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Новости > Синоптики заверили, что в начале следующей недели погода подготовит украинцам пикантный сюрприз

Синоптики заверили, что в начале следующей недели погода подготовит украинцам пикантный сюрприз

Агата Кловская
08.10.20 00:05
408
Синоптики заверили, что в начале следующей недели погода подготовит украинцам пикантный сюрприз

Главное: Стало известно, какой будет погода в начале следующей недели. Дожди утихнут.

Детали: В следующий понедельник, 12 октября, дожди, пришедшие в Украину, наконец-то стихнут. В Гидрометцентре обещают, что по всей территории страны установится приятная малооблачная погода.

При этом будет достаточно тепло: днем 16-22 тепла, а ночью плюс 6-15.

В Киеве ожидается сухая и не холодная погода: днем будет плюс 18-20, а ночью 9-11 тепла.

Можно сказать, что в Украину вернется бабье лето.

Карта погоды в Украине:

Карта погоды

В тему: 7 октября 2020 года мы писали, что дожди в Киеве продлятся три дня.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, бабье лето, новости Украины

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