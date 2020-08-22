Британцы призвали лечить головную боль… пивом

Главное: Ученые призвали пить пиво. По их словам, оно спасет от головной боли.

Детали: Эксперты из Гринвичского университета в Лондоне узнали о необычном свойстве пива. По их словам, этот хмельной напиток способен лечить головную боль.

Для того, чтобы доказать это, исследователи провели почти два десятка тестов, в которых поучаствовали более четырех тысяч добровольцев, чью головную боль пытались унять с помощью пива.

Ученые говорят: «Всего два бокала пива справляются с головной болью эффективнее, чем парацетамол».

По словам исследователей, их результаты «дают возможность говорить о том, что алкоголь является эффективным болеутоляющим средством, которое обеспечивает клинически значимые занижения показателей интенсивности боли».

В тему: 10 августа 2020 года мы писали, что озвучена безвредная суточная доза пива.