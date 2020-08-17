Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде в Украине на эту рабочую неделю

Главное: В ближайшие дни в Украине будет жарко. При этом ожидаются дожди с грозами.

Детали: В Украину возвращается жара. Такой прогноз на 17-21 августа дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что в понедельник-четверг воздух прогреется до плюс 28-31 днем, ночью будет до 15-18 тепла. Грозовые дожди пройдут на западной Украине.

Уже в пятницу осадки ожидаются на половине территории страны.

Жара немного спадет: днем прогнозируют плюс 24-31, а ночью 14-21 тепла.

К концу недели слегка похолодает в Киеве, где также ожидаются грозы: днем обещают 26-28 тепла, а ночью плюс 17-19.

Карта погоды:

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что синоптики рассказали киевлянам о температурных аномалиях минувшего июля.