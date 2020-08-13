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На следующей неделе в Украине немного потеплеет

Агата Кловская
13.08.20 20:51
113
На следующей неделе в Украине немного потеплеет

Главное: С начала следующей недели в Украине потеплеет. Обойдется без осадков.

Детали: В Гидрометцентре говорят, что с понедельника, 17 августа, в Украине немного потеплеют. Синоптики обещают, что дожди отступят – по всей стране должно быть сухо.

Днем будет комфортная погода до плюс 24-29, а ночью ожидаются до 11-16 тепла.

В Киеве обещают сухую малооблачную погоду: днем будет 25-27 тепла, а ночью плюс 12-14.

Карта погоды:

Погода в Украине на 17 августа

В тему: 12 августа 2020 года киевлян предупредили о кардинальном ухудшении погодных условий.

Тэги: Киев, общество, синоптик, погода, Гидрометцентр Украины, погодные условия, новости Украины

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