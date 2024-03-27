Тобиас Билльстрем

НАТО не делает достаточно для Украины.
Источник: Euractiv
Кто устроил бойню в «Крокусе»: три версии
В «Укрэнерго» рассказали, когда в Харькове возобновят энергопитание
Борис Кауфман: пророссийский сигаретный олигарх наживается на украинском государстве, - СМИ
Погода в Украине: синоптики обещают тепло и дожди
Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ
Лидер Китая обратился к американским толстосумам с важным посланием
Швеция «наехала» на НАТО из-за Украины
Сийярто заявил о риске начала Третьей мировой войны
Вучич сделал загадочное заявление, которое напугало сербов
Во Флориде детям до 14 лет запретят пользоваться соцсетями
Окружение Путина не верит в причастность Киева к теракту в «Крокусе», — СМИ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 439 190 солдат
Алексей Данилов уволен с должности секретаря СНБО
ФСБ обвинила Украину в причастности к теракту в Крокусе
В четырех областях сетевые ограничения, — Минэнерго
ВСУ атаковали «Нептуном» корабль «Константин Ольшанский», захваченный в 2014 году в Крыму
Президента Венесуэлы хотели убить
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 438 160 солдат
В Киеве уже 10 пострадавших после утреннего ракетного удара. Разбор завалов продолжается
ПВО сбила баллистические ракеты над Киевом
Россияне снова атаковали Киев гиперзвуковыми ракетами
Названо главное правило крепкого сна
На Ровенщине значительно возросла заболеваемость опасной болезнью
Португальцы поведали о небывалой пользе оливкового масла
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 840 солдат
Виталий Елагин: у берегов Чили таинственно исчез известный российский спортсмен
Эпичное ДТП во Львове: столкнулись 25 машин
Канада дала Украине немало денег
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 434 710 солдат
Киевлянам рассказали о погоде до конца недели – ожидается снег
Объявлен состав сборной Украины на сегодняшний матч против Боснии
Война в Украине продлится до мая 2025 года?
Когда закончится война и что делать?
Третья мировая война начнется в конце 2024 года
Кто виноват и что делать?