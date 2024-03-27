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ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Тобиас Билльстрем

Тобиас Билльстрем

Автор: глава МИД Швеции
27.03.24 12:41
77
Тобиас Билльстрем

НАТО не делает достаточно для Украины.

Источник: Euractiv

Тэги: Украина, НАТО, война, Швеция, Тобиас Билльстрем

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