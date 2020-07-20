Под Одессой на популярном курорте горели сразу две базы отдыха

Главное: Ночью в Затоке горели сразу две базы отдыха — «Гранит» и «Атлантида». К счастью, обошлось без жертв.

Детали: Сегодня, 20 июля, ночью в Одесской области в курортном поселке Затока произошло возгорание сразу на двух базах отдыха — «Гранит» и «Атлантида». Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«20 июля в 03:50 в пгт Затока на территории базы отдыха „Гранит“ возник пожар двух одноэтажных деревянных домов, административного здания, металлического сооружения для хозяйственных нужд с распространением пожара на два двухэтажных деревянных дома, аптеку базы отдыха „Атлантида“», — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание к шести часам утра. Огонь охватил 500 «квадратов». Жертв в результате инцидента нет.

В тему: В конце мая 2016 года в пгт Затока Белгород-Днестровского района Одесской области спасатели ликвидировали пожар на территории сразу двух баз отдыха.

12 июля 2018 года в Затоке произошел пожар на одной из баз отдыха.

25 февраля 2019 года ночью в курортном городке Затока произошел пожар сразу на двух базах отдыха. Тогда дотла выгорели 20 деревянных домиков.