Президент Колумбии намекнул, что Маск – нацист

Президент Колумбии Густаво Петро резко высказался об американском миллиардере Илоне Маске. Произошло это на общенациональном собрании альтернативных СМИ, которое проходит в департаменте Киндио.

Политик намекнул, что бизнесмен – нацист.

Он сказал: «Сейчас, когда социальные сети продемонстрировали свои альтернативные возможности во всем мире, их покупают самые богатые люди, как это произошло здесь, в Колумбии. Там, где я выражаю свои мысли в социальной сети Х, есть человек, склонный к нацизму».

Глава государства добавил: «Это Илон Маск. В любой момент он закроет мой аккаунт. Так что тезис Аугусто Пиночета «молчание перед лицом варварства» применим как никогда».

Ранее Маск спрогнозировал, что будет, если Трамп не станет президентом США.