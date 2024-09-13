Криштиану Роналду установил ошеломляющий рекорд в соцсетях

Очередной рекорд от Криштиану Роналду. В этот раз звездный португалец отличился в соцсетях.

Здесь на форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии подписалось уже более одного миллиарда аккаунтов. Об этом игрок сообщил в Instagram.

Всего в расчет брались все соцсети, где у футболиста есть аккуанты: Instagram (свыше 639 млн), Facebook (свыше 170,5 млн), X (бывший Twitter — более 113 млн), YouTube (свыше 60,5 млн), Kuaishou (свыше 9,3 млн) и Weibo (свыше 7,5 млн).

«Мы вошли в историю — 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто цифра — это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до крупнейших мировых сцен, я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас вместе уже миллиард. Вы были со мной на каждом шагу, через все взлеты и падения. Это путешествие — наше совместное путешествие, и вместе мы доказали, что нет предела тому, чего мы можем достичь. Спасибо за веру в меня, за вашу поддержку и за то, что стали частью моей жизни. Лучшее впереди, и мы будем продолжать бороться, побеждать и творить историю вместе», — говорится в заявлении.

Напомним, Криштиану Роналду установил абсолютный рекорд YouTube.