Трамп резко наехал на Байдена из-за Путина

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь резко наехал на действующего главу государства Джо Байдена. Произошло это на митинге его сторонников в штате Аризона.

Причиной стало нежелание хозяина Белого дома поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Среди прочего, политик сказал: «Вы думаете, что Джо Байден по ночам лежит в кровати без сна, вновь и вновь ворочаясь и пытаясь найти способ остановить ужасающий конфликт между Россией и Украиной? Я так не считаю. Он не разговаривал с Владимиром Путиным уже много лет».

Республиканец добавил: «Став президентом, я улажу этот вопрос».

Ранее власти Гаити сильно обиделись на Трампа.