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Новости > Контратака РФ в Курской области имеет лишь незначительные успехи, а ВСУ продвигаются, — ISW

Контратака РФ в Курской области имеет лишь незначительные успехи, а ВСУ продвигаются, — ISW

Александр Панько
13.09.24 14:43
147
Контратака РФ в Курской области имеет лишь незначительные успехи, а ВСУ продвигаются, — ISW

Российские войска 12 сентября продолжали контратаковать по всему украинскому выступу в Курской области, но добились лишь незначительных успехов. Причина, по всей видимости, в украинских наступательных операциях и оборонительных контратаках в этом районе. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что российские войска добились незначительных успехов к западу от Вишневки (юго-западнее Коренево) и в северной части Краснооктябрьского (юго-западнее Коренево).

Министерство обороны России заявило, что российские войска отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западу от Коренево с начала контратак в ночь с 10 на 11 сентября, включая Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховское, 10-й Октябрь. Все эти поселения находятся в пределах существующих заявленных границ российского наступления, но ISW еще не видел визуального подтверждения того, что российские войска отбили какие-то из этих поселений, за исключением частей Снагости и Краснооктябрьского.

Российские военные блогеры утверждают, что войска РФ продолжают наступать к юго-востоку от Коренево и к северо-востоку от Снагости (юго-западнее Коренево), хотя ISW не видел визуального подтверждения этих заявлений.

Украинские войска продолжали контратаковать в районах, где российские войска начали контратаки, и начали дополнительные атаки за пределами выступа, добившись успехов в Глушковском районе (к западу от Кореновского района). Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что украинская пехота продвинулась через границу и в юго-западную часть Теткино (примерно в 40 км юго-западнее нынешнего украинского выступления в Курской области). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, как украинская бронетехника и пехота обходят российские противотанковые заграждения «Зубы дракона» на российско-украинской границе юго-западнее Нового Пути (юго-западнее Глушкова) без сопротивления, что украинские силы продвинулись в этом районе и что российские силы не готовы использовать препятствия для отражения украинских атак через границу.

Российские источники утверждают, что украинские силы продолжают наступление в районе Нового Пути, Медвежьего (юго-восточнее Глушково), Снагости, Ольговки (восточнее Коренево) и Фанасеевки (юго-восточнее Суджи).

Напомним, курская операция показывает миру, что Россия может проиграть войну.

Тэги: общество, Курская область, контратака

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