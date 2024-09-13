Украина возглавила мировой рейтинг по смертности

Украина вышла на первое место в мировом рейтинге смертности. Также наша страна обладает самым низким показателем рождаемости в мире. Об этом в пятницу, 13 сентября, свидетельствуют данные Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) об уровне смертности и рождаемости в мире.

Так, уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек — это самый высокий показатель среди всех стран мира.

Вторая по смертности страна Литва имеет смертность на уровне 15,02 смертей на 1000 человек. Третье место занимает Сербия — 14,9 смертей на тысячу человек.

Россия находится на девятом месте — 14,9 смертей на тысячу человек.

Наименьший уровень смертности в мире в государстве Катар — 1,4 смерти на 1000 человек.

Вместе с тем по уровню рождаемости Украина занимает последнее место в мире — всего 6 рождений на 1000 человек.

На предпоследней позиции по рождаемости оказались французские владения Сен-Пьер и Микелон с показателем 6,4 рождений на 1000 человек.

Лидером по рождаемости в мире стал Нигер с показателем 46,6 рождений на 1000 человек.

Напомним, в Украине около 10 млн человек имеют риск психических расстройств.