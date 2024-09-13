Американцы впервые пересадили человеку глаз и лицо одновременно

В США прошла уникальная операция, которой руководил известный хирург Эдуардо Д. Родригес. Медикам удалось впервые в истории пересадить глаз и лицо человеку одновременно.

Указывается, что вернуть зрение пациенту не удалось, но кровообращение глаза оказалось нормальным.

Ожидается, что это может стать шагом вперед к пересадке глазного яблока для восстановления зрения.

Врачи рассказали, что пересаженное глазное яблоко сохранило жизнеспособность. У пациента не наблюдалось реакции отторжения, а также сохранилась способность сетчатки реагировать на свет.

Сказано: «Хотя у реципиента не восстановилось зрение, пересаженный глаз сохранил нормальное давление, хороший кровоток и некоторую оставшуюся структуру и функции сетчатки».

Добавляется: «Многие эксперты не думали, что мы достигнем даже этого, но мы успешно пересадили и сохранили глаз без иммунного отторжения. Следующая задача заключается в том, чтобы понять, как восстановить зрение».

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