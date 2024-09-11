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Новости > Харрис поведала, о чем говорила с Зеленским за несколько дней до начала войны

Харрис поведала, о чем говорила с Зеленским за несколько дней до начала войны

Александр Панько
11.09.24 05:58
143
Харрис поведала, о чем говорила с Зеленским за несколько дней до начала войны

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис призналась, что встречалась с главой украинского государства Владимиром Зеленским незадолго до начала войны. Заявление прозвучало во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в эфире телеканала ABC News.

Политик сказала: «Я действительно встречалась с Владимиром Зеленским за несколько дней до того, как Россия вторглась».

Она добавила: «Я поделилась с ним американскими данными разведки о том, как он может защитить себя».

Ранее Трамп сделал громкое заявление по поводу войны в Украине во время дебатов с Харрис.

Тэги: США, Украина, мир, политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Камала Харрис

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