Харрис поведала, о чем говорила с Зеленским за несколько дней до начала войны

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис призналась, что встречалась с главой украинского государства Владимиром Зеленским незадолго до начала войны. Заявление прозвучало во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в эфире телеканала ABC News.

Политик сказала: «Я действительно встречалась с Владимиром Зеленским за несколько дней до того, как Россия вторглась».

Она добавила: «Я поделилась с ним американскими данными разведки о том, как он может защитить себя».

Ранее Трамп сделал громкое заявление по поводу войны в Украине во время дебатов с Харрис.