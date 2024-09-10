Венгрия договорилась о поставках сырой нефти из РФ через Украину, — Bloomberg

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. объявила о заключении соглашения. Она обеспечит продолжение снабжения российской нефти по трубопроводу, проходящему через территорию Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, согласно соглашению, Mol, контролирующая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя поставки нефти на границе Беларуси и Украины с 9 сентября.

Следует заметить, что раньше за доставку сырой нефти в пункты в Венгрии и Словакии вблизи границы с Украиной отвечала российская сторона.

«Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу „Дружба“», — заявил исполнительный вице-президент Mol по переработке Габриэль Сабо.

В Mol не уточнили, какая компания или компании будут осуществлять поставки. А в «Лукойле» не ответили на запрос издания по поставкам нефти.

Напомним, ЕС отказался поддержать Венгрию и Словакию в вопросе транзита российской нефти через Украину.