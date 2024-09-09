Австралийцы поведали о небывалой пользе капусты

Эксперты из университета Эдит Коуэн в Австралии поведали о небывалой пользе капусты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что брокколи, цветная и белокачанная капуста снижают кровяное давление эффективнее, чем корнеплоды, кабачки и тыква.

Специалисты желали узнать, снижает ли активное (около трехсот граммов в день) потребление овощей семейства крестоцветных (капустных) систолическое артериальное давление у взрослых добровольцев со слегка повышенными показателями.

В опыте участвовали восемнадцать добровольцев с систолическим (верхним) давлением от 120 до 160 мм рт. ст.

Также исследователи оценили то, как на давление влияют корнеплоды, такие как картофель и морковь, кабачки и тыква.

В ходе первого трехнедельного периода исследования участники употребляли четыре порции крестоцветных овощей в день в виде супов на обед и ужин.

Добавляется, что на втором этапе суп из капустных заменили аналогичным блюдом из корнеплодов и кабачков.

В итоге выяснилось, что при активном потреблении брокколи, цветной и белокочанной капусты показатели систолического артериального давления у добровольцев в течение суток снижались сильнее, чем на диете с высоким содержанием картофеля, моркови и кабачков.

Впрочем, австралийцы еще не могут пояснить, с чем связан такой благотворный эффект, а для лучшего понимания свойств овощей семейства капустных требуются дополнительные исследования.

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