Будущее Украины в НАТО, но есть условие, — Пентагон

США считают, что будущее Украины в НАТО. Но есть условие — соответствующее решение должны принять все 32 члена Североатлантического альянса. Об этом заявил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

«Это решение альянса НАТО, 32 стран. Но, конечно, то, что мы сейчас делаем — и вы слышали предварительные заявления — это создание „моста“ для присоединения Украины к НАТО», — сказал Райдер, отвечая на просьбу, должна ли Украина, по его мнению, стать членом Альянса.

Он подчеркнул, что в рамках поддержки Украины важным аспектом является совместная работа по повышению военных возможностей ВСУ и достижению оперативной совместимости, чтобы Украина была готова к членству в НАТО.

На вопрос о готовности США поддержать вступление Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, Райдер ответил, что не хочет опережать события. Тем не менее, Америка однозначно видит Украину в Альянсе.

«Мы ясно дали понять, что мы видим будущее Украины в НАТО», — подчеркнул генерал.

Напомним, в США рассказали, каким видят путь Украины в НАТО.